Эузебио Ди Франческо стал главным тренером «Кальяри»

Эузебио Ди Франческо занял пост главного тренера «Кальяри», сообщает официальный сайт «красно-синих».

50-летний специалист заключил соглашение на два сезона — до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Ди Франческо была «Сампдория», а с октября 2019 года он находился в статусе свободного агента.

По информации итальянских СМИ, тренер будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2019/20 «Кальяри» занял 13-е место в серии А, набрав 45 очков.