Эузебио Ди Франческо: "Рома" допустила слишком много ошибок"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо - о матче с "Фрозиноне" (3:2) в 25-м туре чемпионата Италии.

- Конечно, я предпочел бы видеть другую игру, но это непростой момент в сезоне. Кроме того, ветреная погода не помогала командам играть в хороший футбол, - цитирует специалиста Football Italia. - "Фрозиноне" борется за каждое очко, чтобы не вылететь. Я знаю, что это такое. Мы допустили слишком много ошибок и должны были подойти к этой игре по-другому, потому что мы рисковали сыграть вничью или даже проиграть. Мы всегда находим способ усложнить себе жизнь. Позитив в том, что мы выиграли, но я надеюсь, что с этого момента мы начнем играть лучше.

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