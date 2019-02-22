Эусебио Ди Франческо: "Разговоры о Сарри в "Роме" не имеют смысла"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что разговоры о том, что римлян может возглавить рулевой "Челси" Маурицио Сарри, являются бессмысленными. 49-летний специалист добавил, что его не волнуют слухи о возможной отставке.

- Сарри? Такие разговоры вызывают нестабильность, - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - Они лишены смысла. Меня не волнуют слухи о Сарри. Я нахожусь в постоянном контакте со спортивным директором "Ромы" Мончи.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 41 очко после 24 туров.

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