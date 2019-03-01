Эусебио Ди Франческо: "Это будет очень эмоциональное дерби"

Главный тренер "Ромы" поделился своими ожиданиями об игре с "Лацио", которая состоится в эту субботу.

– Нам нужно показать целеустремленность, страсть и храбрость, – цитирует Ди Франческо Football Italia.

На этой неделе мы отлично поработали. Все мои игроки хотят принять участие в этом уникальном матче. Это очень эмоциональное дерби, потому что на обе команды оказывается давление.

Николо (Дзаньоло. – Прим. "СЭ") должен быть сосредоточенным и беспощадным. Я рассказал ему немного о дерби. Он будет одним из наших лидеров и мы ожидаем от него многого.

Джеко? Отсутствие его голов в чемпионате Италии выглядит странно, потому что он забивал в Лиге чемпионов, но я доволен тем, что он делает.

Его физическое состояние значительно улучшилось. Я буду счастлив, если он забьет, потому что ему это нужно, но если он сыграет хорошо, мне будет этого достаточно, – сказал Ди Франческо.

В первом круге чемпионата Италии "Рома" одержала победу над "Лацио" со счетом 3:1. В турнирной таблице Серии А "Рома" идет на пятом месте (44 очка), Лацио занимает восьмую строчку (38 очков).