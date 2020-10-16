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«Это неправда». Роналду прокомментировал слова министра спорта Италии о нарушении протокола безопасности

18:12
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на слова министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

Ранее Спадафора заявил, что Роналду, ранее заразившийся коронавирусом, нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин.

— Мой рейс из Португалии в Турин? Я все делал с разрешения, — сказал Роналду в прямом эфире Instagram. — Джентльмен, имя которого я не называю, говорит, что я не соблюдал протокол, но это неправда.

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