«Это неправда». Роналду прокомментировал слова министра спорта Италии о нарушении протокола безопасности
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на слова министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.
Ранее Спадафора заявил, что Роналду, ранее заразившийся коронавирусом, нарушил протокол безопасности, вернувшись в Турин.
— Мой рейс из Португалии в Турин? Я все делал с разрешения, — сказал Роналду в прямом эфире Instagram. — Джентльмен, имя которого я не называю, говорит, что я не соблюдал протокол, но это неправда.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.