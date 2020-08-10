«Это человек или машина?» Пользователи оценили фото мокрого Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в плавательных шортах на фоне яхты и воды в своем Instagram.

«На борту», — написал в Instagram 35-летний португалец.

«Это человек или машина?» — оставил комментарий один из подписчиков нападающего.

«Я ничего не скажу, чтобы ничего не сказать», — отреагировал защитник «Реала» Марселу.

Ранее «Ювентус» уступил по итогам двух матчей «Лиону» (2:2 — по гостевым голам) и вылетел из Лиги чемпионов. В СМИ появилась информация, что Роналду может перейти в «ПСЖ».