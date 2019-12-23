«Есть лишь один Роналдо». 22 года назад Зубастик стал самым молодым обладателем «Золотого мяча»

Сегодня исполнилось 22 года с момента получения бразильцем Роналдо первого «Золотого мяча». Форвард завоевал награду в 1997 году в возрасте 21 года. Он стал самым молодым обладателем «Золотого мяча» в истории.

1997 год Роналдо начал в составе «Барселоны», а летом перешел в «Интер». Всего в 1997 году он провел 66 игр, забил 56 голов, выиграл с Бразилией Кубок Америки, с «Барсой» — Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а также завоевал «Золотую бутсу"и был назван лучшим игроком года по версии ФИФА.

В 2002 году Роналдо выиграл свой второй «Золотой мяч» и стал последним футболистом, который сумел это сделать до начала эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду.