«Есть лишь один Роналдо». 22 года назад Зубастик стал самым молодым обладателем «Золотого мяча»
Сегодня исполнилось 22 года с момента получения бразильцем Роналдо первого «Золотого мяча». Форвард завоевал награду в 1997 году в возрасте 21 года. Он стал самым молодым обладателем «Золотого мяча» в истории.
1997 год Роналдо начал в составе «Барселоны», а летом перешел в «Интер». Всего в 1997 году он провел 66 игр, забил 56 голов, выиграл с Бразилией Кубок Америки, с «Барсой» — Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а также завоевал «Золотую бутсу"и был назван лучшим игроком года по версии ФИФА.
В 2002 году Роналдо выиграл свой второй «Золотой мяч» и стал последним футболистом, который сумел это сделать до начала эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
? 22 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) December 23, 2019
?? @Ronaldo won his 1st Ballon d'Or.
? 66 Games
?? 56 Goals
? Copa America
? Copa del Rey
? Confederations Cup?
? Cup Winners' Cup
? FIFA World Player of the Year
? European Golden Shoe
? Youngest ever winner of Ballon d'Or.
? El Fenomeno. pic.twitter.com/D4FzAyUxxL