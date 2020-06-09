Эспозито пока отказывается продлевать контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Себостьяно Эспозито отказывается подписывать новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Стороны не могут договориться о размере зарплаты. «Интер» предлагает 800 тысяч евро в год и соглашение до 2025. Эспозито, который уже сменил агента, просит минимум миллион евро в год без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 17-летний Эспозито забил один гол в пяти матчах за «Интер» в серии А, в которых наиграл в сумме 179 минут.