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Эспозито пока отказывается продлевать контракт с «Интером»

18:25
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Нападающий «Интера» Себостьяно Эспозито отказывается подписывать новый контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Стороны не могут договориться о размере зарплаты. «Интер» предлагает 800 тысяч евро в год и соглашение до 2025. Эспозито, который уже сменил агента, просит минимум миллион евро в год без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 17-летний Эспозито забил один гол в пяти матчах за «Интер» в серии А, в которых наиграл в сумме 179 минут.

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