16:18 | Футбол — Италия

"Если вы не любите команду после поражений, то не поддерживаете ее и во время побед". Икарди обратился к фанатам "Интера"

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Нападающий "Интера"  Мауро Икарди в своем Инстаграме обратился к болельщикам "нерадзурри". Миланский клуб потерпел третье поражение подряд во вчерашнем матче 22-го тура серии А против "Болоньи" (0:1).

- Мы охотно принимает трудности и препятствия в качестве важных шагов на нашем пути к успеху. Если вы не любите команду после поражений, то не поддерживаете ее и во время побед, - написал Икарди в своем Инстаграме.

"Интер" занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков после 22 туров.

Интер - Болонья

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