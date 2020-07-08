Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) обсудил свой возраст и уровень физической подготовки. 38-летний швед реализовал пенальти, когда его команда проигрывала 0:2.

— Я стар, это не секрет! Возраст — это всего лишь число, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Я хорошо работаю, получаю игровое время. Сегодня сыграл больше, чем в прошлом матче. Чувствую себя хорошо, если честно, и стараюсь всячески помогать команде.

Советы партнерам по команде на скамейке? Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок! Если бы был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли Скудетто.