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«Если бы был в «Милане» с начала сезона, команда стала чемпионом». Ибрагимович — о победе над «Ювентусом»

8 июля 2020, 03:58
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) обсудил свой возраст и уровень физической подготовки. 38-летний швед реализовал пенальти, когда его команда проигрывала 0:2.

— Я стар, это не секрет! Возраст — это всего лишь число, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Я хорошо работаю, получаю игровое время. Сегодня сыграл больше, чем в прошлом матче. Чувствую себя хорошо, если честно, и стараюсь всячески помогать команде.

Советы партнерам по команде на скамейке? Я президент, игрок и тренер! Единственный минус в том, что мне платят только за то, что я игрок! Если бы был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли Скудетто.

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