Эшли Янг заявил, что хочет остаться в «Интере» еще на сезон

Защитник «Интера» Эшли Янг заявил, что планирует остаться в команде как минимум на сезон-2020/21.

— Хотел бы я остаться в «Интере» еще на сезон? Конечно, да, — цитирует Goal.com Янга. — Я люблю Италию и Милан, то, как тепло к нашей команде относятся фанаты. Когда Антонио Конте позвонил мне, я сразу почувствовал, как его страсть к делу передается мне. Я подумал, что «Интер» — это отличный вариант и сразу же сказал: «Я готов приехать и стать частью чего-то великого». Хочу остаться здесь и побеждать. Я уже учу итальянский. Люди тут очень страстные, приходится буквально кричать, когда разговариваешь.

Действующий контракт Янга с «Интером» рассчитан до конца июня 2020 года. 34-летний англичанин перешел в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» за 1,5 миллиона евро в минувшее зимнее трансферное окно. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 7 матчах за «нерадзурри» в сезоне-2019/20.