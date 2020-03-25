Эшли Янг советует в супермаркете считать всех зараженными коронавирусом

Защитник «Интера» Эшли Янг на своей странице в Twitter поделился опытом жизни в Италии во времена карантина из-за коронавирусом. В частности, он дал несколько советов по посещению супермаркета.

«Используйте маску или шарф, чтобы нос и рот держать закрытыми. Всегда соблюдайте дистанцию ??на кассе. Держите тележку позади себя, когда находитесь на кассе, чтобы помешать людям подойти близко. Не выкладывает свои покупки поверх чужих, делайте интервалы. Ждите, пока человек впереди не закончит оплату.

Это может звучать грубо, но относиться ко всем, кто не из вашей семьи, так, как будто у них есть вирус, вы просто не знаете! Самое главное, просто будьте в безопасности! Это не чрезмерная осторожность, это безопасность. И просто помните, что другие должны смотреть на вас так же. Это не ужасно, это способ сохранить дистанцию, чтобы в конечном итоге помочь спасти жизни", — написал Янг.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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