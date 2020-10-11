Эшли Янг сдал положительный тест на коронавирус. Это шестой заразившийся игрок «Интера»
Полузащитник «Интера» Эшли Янг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «нерадзурри».
35-летний англичанин находится на самоизоляции у себя дома. Хавбек стал шестым игроком «Интера», заразившимся коронавирусом. Ранее сообщалось об обнаружении инфекции у Милана Шкриньяра, Раджи Наингголана, Роберто Гальярдини, Алессандро Бастони и Йонуца Раду.
? | COMUNICATO— Inter (@Inter) October 11, 2020
FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young ? risultato positivo al Covid-19
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.