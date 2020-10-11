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Эшли Янг сдал положительный тест на коронавирус. Это шестой заразившийся игрок «Интера»

13:25
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Полузащитник «Интера» Эшли Янг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

35-летний англичанин находится на самоизоляции у себя дома. Хавбек стал шестым игроком «Интера», заразившимся коронавирусом. Ранее сообщалось об обнаружении инфекции у Милана Шкриньяра, Раджи Наингголана, Роберто Гальярдини, Алессандро Бастони и Йонуца Раду.

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