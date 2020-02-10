Эшли Янг: «Победа над «Миланом» — один из самых запоминающихся моментов в моей карьере»
16:24
Защитник «Интера» Эшли Янг подвел итоги матча 23-го тура серии А против «Милана» (4:2).
— Для меня это было невероятное чувство, — приводит слова Янга talkSPORT. - Вы могли видеть, как мы праздновали после матча, ведь игра показала характер и силу, которые мы вложили.
Это определенно один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол и побеждать. Когда вы выигрываете в миланском дерби, это просто невероятное чувство.
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