Эшли Янг отреагировал на слухи о своем переходе в «Уотфорд»

Полузащитник «Интера» Эшли Янг прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Уотфорд».

«Мое будущее в «Интере»? У нас были определенные разговоры. Я отлично провожу время в клубе, уверен, что сделка возможна. Пока я жду, сейчас пандемия, никто не знает, какая будет финансовая ситуация. Мы стали чемпионами, осталось 4 матча в чемпионате, я сфокусирован на них. «Уотфорд»? Я никогда не говорил, что не собираюсь вернуться туда. В этом клубе я начал карьеру в 10 лет, но сейчас нет ничего конкретного. Мои представители мне ни о чем не говорили. Впрочем, если будет предложение, то мне предстоит принять непростое решение», — приводит Sky Sports слова Янга.

В сезоне-2020/21 Янг провел 31 матч за «Интер», на его счету 3 результативных передачи. 35-летний англичанин является воспитанником «Уотфорда». Контракт Янга с «Интером» действует до конца нынешнего сезона.