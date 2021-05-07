Эшли Янг отреагировал на слухи о своем переходе в «Уотфорд»
Полузащитник «Интера» Эшли Янг прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Уотфорд».
«Мое будущее в «Интере»? У нас были определенные разговоры. Я отлично провожу время в клубе, уверен, что сделка возможна. Пока я жду, сейчас пандемия, никто не знает, какая будет финансовая ситуация. Мы стали чемпионами, осталось 4 матча в чемпионате, я сфокусирован на них. «Уотфорд»? Я никогда не говорил, что не собираюсь вернуться туда. В этом клубе я начал карьеру в 10 лет, но сейчас нет ничего конкретного. Мои представители мне ни о чем не говорили. Впрочем, если будет предложение, то мне предстоит принять непростое решение», — приводит Sky Sports слова Янга.
В сезоне-2020/21 Янг провел 31 матч за «Интер», на его счету 3 результативных передачи. 35-летний англичанин является воспитанником «Уотфорда». Контракт Янга с «Интером» действует до конца нынешнего сезона.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12297689/ashley-young-watford-return-would-be-difficult-turn-down-admits-inter-milan-wing-back
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