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Эшли Янг может продолжить карьеру в «Бернли»

12:35
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Защитник «Интера» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Бернли». Агенты английского клуба связались с представителями игрока, сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Контракт 35-летнего англичанина с «Интером» истекает 30 июня. «Бернли» готов подписать защитника на год с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.

В минувшем сезоне Янг участвовал в 34 матчах за «Интер», отметившись голом и сделав 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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