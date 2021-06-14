Защитник «Интера» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Бернли». Агенты английского клуба связались с представителями игрока, сообщает Sky Sports.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Контракт 35-летнего англичанина с «Интером» истекает 30 июня. «Бернли» готов подписать защитника на год с возможностью продления сотрудничества еще на сезон.

В минувшем сезоне Янг участвовал в 34 матчах за «Интер», отметившись голом и сделав 4 результативные передачи.