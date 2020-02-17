Эшли Янг: «Интер» все еще в чемпионской гонке»

Защитник «Интера» Эшли Янг подвел итоги матча 24-го тура серии А против «Лацио» (1:2). Миланцы опустились на третье место в турнирной таблице.

— Мы проиграли матч, я предпочел бы не забивать и победить, но так все вышло, — приводит слова Янга Football Italia. — У нас впереди много встреч, должны очень быстро прийти в себя и подготовиться к следующей игре.

Конечно, мы все в гонке, есть много игр, много очков можно взять, уверен, что вернемся на победный путь.