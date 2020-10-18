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Еще один игрок «Пармы» заразился коронавирусом

16:08
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«Парма» на официальном сайте сообщила о заболевании коронавирусом еще одного игрока.

Общее количество заболевших футболистов команды составило семь человек. Сейчас игрок помещен на изоляцию.

Сегодня «Парма» проведет матч чемпионата Италии против «Удинезе».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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