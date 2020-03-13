Еще несколько футболистов «Сампдории» заболели коронавирусом

Все футболисты и члены тренерского штаба «Сампдории» сдали тесты на коронавирус. Болезнь обнаружена еще у нескольких игроков: Альбина Экдаля, Омара Колли, Мортена Торсби и Антонио Ла Гумины. Также вирусом заразился один из врачей команды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Первым болезнь была обнаружена у нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини. После этого вся команда была отправлена на карантин.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется