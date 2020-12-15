Эрнандез заявил, что хотел бы остаться в «Милане» навсегда

Защитник «Милана» Тео Эрнандез рассказал об уходе из мадридского «Реала».

«Не знаю, жалел ли «Реал» о моем уходе. Когда я приехал, я был очень молод. О возвращении в «Реал» не думаю. Я бы никогда не покидал «Милан», если бы это зависело от меня.

Долгое время «Милан» не был таким, каким является на данный момент. Считаю, что мы можем отнять у «Ювентуса» скудетто», — цитирует Эрнандеса El Transistor.

23-летний француз перешел из «Реала» в «Милан» в июле 2019 года за 20 миллионов евро, заключив контракт до 2024 года.