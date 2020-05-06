Эрнан Креспо: «У Лаутаро Мартинеса тысяча причин остаться в «Интере»

Бывший нападающий «Интера» Эрнан Креспо поделился мнением о том, стоит ли его соотечественнику Лаутаро Мартинесу уходить от «нерадзурри» в «Барселону».

— У Лаутаро тысяча причин остаться в «Интере», — приводит Goal.com слова Креспо. — Он уже выступает в большом клубе и было бы неплохо, если бы он продолжал так же, как сейчас, еще пару-тройку лет. Нужно научиться жить с давлением, с тем, что ты должен держать один и тот же уровень постоянно. Нужно найти баланс. Лаутаро молод, у него и так многое изменилось за последний год, так что неплохо бы ему остаться в «Интере». Он провел лишь первый сезон в роли игрока основного состава, и тот не полностью.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер».