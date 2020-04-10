Эрнан Креспо: «Лаутаро Мартинес может стать улучшенной версией Эрнана Креспо»

Бывший нападающий «Интера» и сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о перспективах соотечественника Лаутаро Мартинеса, который также выступает за «нерадзурри».

— Мы уже знаем, на что способны, например, Мауро Икарди или Пауло Дибала, но нам еще предстоит увидеть, что получится у Лаутаро Мартинеса, — приводит Goal.com слова Креспо. — Лаутаро может стать новой, улучшенной версией Серхио Агуэро. Может, он не так хорош в дриблинге, но является гораздо более командным игроком, чем Серхио, который слишком часто выглядит незаинтересованным в командных действиях. Мартинес постоянно принимает участие в движении команды, он может играть как единственного форварда, так и в паре с, к примеру, Ромелу Лукаку.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20.