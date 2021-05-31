Эриксен заявил, что уход Конте из «Интера» стал для него сюрпризом

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен поделился мнением об уходе Антонио Конте с поста главного тренера. 26 мая клуб объявил о расторжении контракта со специалистом.

«Уход Конте из клуба стал настоящим сюрпризом, ведь мы только что стали чемпионами. У нас с ним всегда были хорошие отношения, но мы по-разному смотрели на футбол. Что касается моего будущего, я поговорю с руководством «Интера» после Евро-2020. Я бы хотел играть на более атакующей позиции», - приводит слова Эриксена журналист Николо Скира в Twitter.

Christian #Eriksen: "#Conte's departure was a real surprise, we had just won. Relationship with him always good, but we saw football in a different way. Future? I will talk with #Inter after Euro2020. I would like to play in a more advanced position...”. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) May 31, 2021

Конте возглавил команду в 2019 году. В сезоне-2020/21 «Интер» под его руководством стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.