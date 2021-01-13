Эриксен выйдет в старте «Интера» впервые за месяц

Стал известен состав «Интера» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».

В стартовом составе миланцев выйдет полузащитник Кристиан Эриксен, который последний раз играл с первых минут 13 декабря.

В текущем сезоне Эриксен провел 13 матчей во всех турнирах, лишь пять раз выйдя в стартовом составе, и не отметился результативными действиями.