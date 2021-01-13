Эриксен выйдет в старте «Интера» впервые за месяц
16:16
Стал известен состав «Интера» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».
В стартовом составе миланцев выйдет полузащитник Кристиан Эриксен, который последний раз играл с первых минут 13 декабря.
В текущем сезоне Эриксен провел 13 матчей во всех турнирах, лишь пять раз выйдя в стартовом составе, и не отметился результативными действиями.
? | TEAM NEWS— Inter (@Inter_en) January 13, 2021
Antonio Conte's starting XI for #FiorentinaInter ?#CoppaItalia ??? #FORZAINTER pic.twitter.com/PAA5bnWsKf
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