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Эриксен выйдет в старте «Интера» впервые за месяц

16:16
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Стал известен состав «Интера» на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Фиорентины».

В стартовом составе миланцев выйдет полузащитник Кристиан Эриксен, который последний раз играл с первых минут 13 декабря.

В текущем сезоне Эриксен провел 13 матчей во всех турнирах, лишь пять раз выйдя в стартовом составе, и не отметился результативными действиями.

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