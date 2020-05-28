Эриксен выставил на благотворительный аукцион персональный урок футбольного мастерства
17:15
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен принял участие в благотворительном аукционе для сбора средств детям в Дании, сообщает Fodbold Fonden.
28-летний хавбек проведет с победителем аукциона 30-минутный персональный урок в качестве личного тренера, включая советы по штрафным ударам.
Также на аукцион свою игровую футболку выставил одноклубник Эриксена форвард Ромелу Лукаку.
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