Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Эриксен выставил на благотворительный аукцион персональный урок футбольного мастерства

17:15
Теги:

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен принял участие в благотворительном аукционе для сбора средств детям в Дании, сообщает Fodbold Fonden.

28-летний хавбек проведет с победителем аукциона 30-минутный персональный урок в качестве личного тренера, включая советы по штрафным ударам.

Также на аукцион свою игровую футболку выставил одноклубник Эриксена форвард Ромелу Лукаку.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир