Эриксен в следующем году может бесплатно перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может бесплатно перейти в "Ювентус", сообщает Daily Mail.

Итальянский клуб хочет подписать датчанина в 2020 году, когда истечет срок его контракта со "шпорами" и он окажется в статусе свободного агента. Ранее 27-летним футболистом интересовались "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Атлетико".

В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за "шпор", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с "Тоттенхэмом" будет действовать до 30 июня следующего года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 100 миллионов евро.