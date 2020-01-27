Эриксен прилетел в Милан
12:34
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Италию. Он пройдет медобследование перед переходом в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Christian #Eriksen has just landed in Milan! ??? pic.twitter.com/dliMkaDY4Q— Francesco Porzio (@fraporzio95) January 27, 2020
Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.
27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...