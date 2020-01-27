Эриксен прилетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Италию. Он пройдет медобследование перед переходом в «Интер», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.