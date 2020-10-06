Эриксен отказался уходить в аренду в немецкие клубы

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен отклонил варианты с арендой в клубы бундеслиги. У 28-летнего датчанина были предложения от дортмундской «Боруссии» и берлинской «Герты», но он ответил отказом, сообщает Sky Sport Italia.

«Интер» был готов рассмотреть варианты с продажей и арендой игрока, однако клуб хотел выручить за датчанина не менее 27 миллионов евро для будущих покупок в зимнее трансферное окно.

Напомним, Эриксен перешел из «Тоттенхэма» в «Интер» в январе 2020 года, а его контракт с командой Антонио Конте рассчитан до 2024 года.