Эриксен может покинуть «Интер» по состоянию здоровья

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить клуб из-за проблем со здоровьем. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сказал, что датчанин не будет допущен к играм в серии А с сердечной патологией.

«Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за «Интер», — цитирует Браконаро Radio Kiss Kiss.

Эриксен перенес сердечный приступ во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией. Позже 29-летнему Эриксену имплантировали дефибриллятор, чтобы регулировать сердцебиение.