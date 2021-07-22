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Эриксен может покинуть «Интер» по состоянию здоровья

17:53
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может сменить клуб из-за проблем со здоровьем. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро сказал, что датчанин не будет допущен к играм в серии А с сердечной патологией.

«Кристиан Эриксен не может быть допущен к играм в Италии. Если ему удалят дефибриллятор, это станет доказательством устранения патологии. Тогда он может вернуться к матчам за «Интер», — цитирует Браконаро Radio Kiss Kiss.

Эриксен перенес сердечный приступ во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией. Позже 29-летнему Эриксену имплантировали дефибриллятор, чтобы регулировать сердцебиение.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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