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Эриксен из-за травмы может пропустить матч с «Торино»

18:02
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рискует пропустить матч 27-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 29-летний датчанин тренировался отдельно от общей группы может пропустить встречу с туринцами, которая пройдет 14 марта.

В текущем сезоне Эриксен провел 23 матча за «Интер», в которых забил один гол.

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