Итальянский журналист: «Конте — главная звезда «Наполи», Киву на его фоне аутсайдер»

Руководитель спортивной редакции концерна Mediaset Энцо Палладини в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, кого считает фаворитом чемпионской гонки в новом сезоне серии А и что может помешать «Наполи» и «Интеру».

— Что может помешать «Наполи» выиграть второй подряд скудетто и переписать свою историю?

— Участие в Лиге чемпионов. Если амбициозный президент Аурелио Де Лаурентис решит сделать главную ставку именно на данный турнир, это может выйти боком в серии А. Даже при том, что «Наполи» усилил состав и укрепил скамейку.

— Травма Ромелу Лукаку сильно помешает «Наполи»?

— Главная звезда «Наполи» — Антонио Конте. Как правило, свой второй сезон в том или ином клубе он проводит как минимум не слабее, чем первый. Если Антонио смог в середине прошлого сезона в авральном порядке найти оптимальные решения после продажи Кварацхелии, то разберется и с травмой Лукаку.

— Сможет ли «Интер» всерьез побороться с «Наполи» за титул?

— Состав у «Интера» остался примерно тот же, а у него ведь в прошлом сезоне физических и эмоциональных сил не хватило именно на концовку. Правда, тогда был разрыв сразу на три фронта — Кубок Италии, серия А, Лига чемпионов. Вряд ли такое повторится сейчас. Считаю, «Интер» — главный конкурент «Наполи», а форвард Пио Эспозито может стать открытием сезона, — сказал Палладини.