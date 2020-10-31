«Ему нужно время на адаптацию». Гасперини объяснил, почему Миранчук не вышел на поле в матче против «Кротоне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Кротоне» (2:1).

«Алексей является одним из тех игроков, который только приехал из совершенно другого чемпионата, — цитирует тренера Sky Sport Italia. — Ему нужно время на адаптацию. Поэтому он сейчас является вариантом для выхода на замену».

Напомним, Миранчук перешел в «Аталанту» в летнее трансферное окно из «Локомотива». Россиянин дебютировал за новый клуб в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, выйдя на замену во втором тайме матча с «Мидтьюлландом». При этом в чемпионате Италии он еще не участвовал.