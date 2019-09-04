Эмре Джан в бешенстве. Он считает, что «Ювентус» его обманул

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан возмутился тем, что туринский клуб не включил его в заявку на Лигу чемпионом. По его словам, руководство команды пошло на обман.

— Это меня шокировало, — цитирует Bild Джана. — Разговор длился одну минуту. Мне ничего не объяснили. Меня это очень злит. Я сделаю выводы и поговорю с руководством. Мне кое-что обещали на прошлой неделе. На меня выходил «ПСЖ», но я решил остаться с «Ювентусом». Условием было то, что я буду играть в Лиге чемпионов. «Ювентус» мне обещал. И я отклонил предложение «ПСЖ». Меня обманули. Если бы я это знал, то не стал бы больше играть за «Ювентус».