Эмре Джан: «Сарри никогда не давал мне шанса»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан пожаловался, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не доверял ему. Хавбек перешел в «Боруссию» из «Ювентуса» в январе.

— Сарри никогда не давал мне шанса, поэтому я пережил несколько действительно трудных моментов, — цитирует Bild Джана. — Я был важной частью команды годом ранее, мы выиграли чемпионат Италии, хорошо играли в Лиге чемпионов. Но в любом случае «Ювентус» останется прекрасной главой в моей карьере.

Джан перешел в «Ювентус» в 2018 году из «Ливерпуля», провел за туринцев 45 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.