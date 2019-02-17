Эмре Джан: "Самый интересный розыгрыш Лиги чемпионов за последние годы"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан оценил шансы "бьянконери" на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, сообщает Football Italia. 20 февраля итальянцы сыграют в рамках 1/8 финала ЛЧ против "Атлетико".

– В Лиге чемпионов каждый игрок хочет принять участие. Мы взволнованы, но не обеспокоены. Я думаю, что у "Ювентуса" есть все, чтобы выиграть в этом сезоне, но Лига чемпионов – сложный турнир, его сложно спланировать.

"Атлетико" – один из самых сильных соперников, который мог нам встретиться. Они играют в агрессивный футбол, что усложняет жизнь их противнику.

"Барселона" и "Реал" только сейчас достигают своего пика формы. "Ливерпуль" был в финале в прошлом сезоне, нельзя забывать про "Баварию", так как они тоже обретают свою форму. Еще есть "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Я бы сказал, что это самый интересный розыгрыш Лиги чемпионов за последние годы, – цитирует Джана Football Italia.

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