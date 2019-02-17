Эмре Джан: "Роналду феноменален, но скромен"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан отметил скромность нападающего Криштиану Роналду. Немец признает, что португальский форвард – лучший игрок в мире.

– Роналду феноменален и при этом скромен, – цитирует Tuttosport Джана. – С нами играет лучший футболист мира, но в клубе он наравне со всеми, он ведет себя естественно. Все у нас на одном уровне, никаких привилегий ни у кого нет. Мы вместе работаем, шутим, шутим с сотрудниками. Это влияет на работу позитивно, потому что царит хорошее настроение.