Эмре Джан не чувствует себя счастливым в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан заявил, что не чувствует себя счастливым в команде, так как играет не настолько часто, как хотел был.

— Сейчас я не чувствую себя счастливым в «Ювентусе», — цитирует немца AS. — Сейчас я мало играю. В прошлом сезоне я играл много, особенно в важных для «Ювентуса» матчах. У меня не было шансов в этом сезоне. Но я думаю, что когда я вернусь в клуб, я снова получу шансы. Несомненно, я благодарен Йоахиму Леву. Я мало играл в клубе, но он все равно пригласил меня в сборную Германии и дал мне шанс. Я счастлив что вновь играю.

25-летний немец в текущем сезоне провел три матча за «Ювентус». Он не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

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