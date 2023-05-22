«Ювентус» разгромно проиграл «Эмполи» в матче серии А

«Ювентус» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 1:4.

В составе победителей дубль оформил нападающий Франческо Капуто, который отличился на 18-й и 48-й минутах встречи. Еще по голу забили защитник Себастьяно Луперто и форвард Роберто Пикколи. У туринцев отличился нападающий Федерико Кьеза.

«Ювентус» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков. Ранее туринский клуб лишили 10 очков в текущем розыгрыше чемпионата Италии по делу о фиктивном приросте капитала.

«Эмполи» располагается на 14-й строчке — 42 очка.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Миланом» 28 мая. «Эмполи» встретится с «Вероной» в этот же день.