«Ювентус» благодаря дублю Влаховича обыграл «Эмполи»
«Ювентус» в гостях обыграл «Эмполи» в матче 27-го утра чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:2.
За туринский клуб голами отметились Мойзе Кин и Душан Влахович, который сделал дубль.
В составе команды из Эмполи забили Шимон Журковски и Андреа Ла Мантия.
«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» находится на 13-й позиции (31 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
2
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-59
|14
Результаты / календарь
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38 тур
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|- : -
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|- : -
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|- : -
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|22
|1
|4
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