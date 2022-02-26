«Ювентус» благодаря дублю Влаховича обыграл «Эмполи»

«Ювентус» в гостях обыграл «Эмполи» в матче 27-го утра чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:2.

За туринский клуб голами отметились Мойзе Кин и Душан Влахович, который сделал дубль.

В составе команды из Эмполи забили Шимон Журковски и Андреа Ла Мантия.

«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» находится на 13-й позиции (31 очко).