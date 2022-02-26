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Сегодня, 22:00

«Ювентус» благодаря дублю Влаховича обыграл «Эмполи»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Эмполи» — «Ювентус» — 2:3.
Фото Reuters

«Ювентус» в гостях обыграл «Эмполи» в матче 27-го утра чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:2.

За туринский клуб голами отметились Мойзе Кин и Душан Влахович, который сделал дубль.

В составе команды из Эмполи забили Шимон Журковски и Андреа Ла Мантия.

«Ювентус» набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» находится на 13-й позиции (31 очко).

Италия. Серия А. 27-й тур
26 февр, 20:05. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:3
Ювентус
Голы
Кин, 32 (0:1), Журковски, 39 (1:1), Влахович, 45+2 (1:2), Влахович, 66 (1:3), Ла Мантия, 76 (2:3)
Эмполи
Викарио Какаче (Паризи, 70) Стоянович (Верре, 85) Луперто Исмайли Байрами (Хендерсон, 85) Асллани Бандинелли (Бенасси, 70) Журковски Ди Франческо (Ла Мантия, 70) Пинамонти
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу Пеллегрини Бонуччи Артур Рабьо Закария (Локателли, 37) Влахович Куадрадо Кин (Мората, 62)
Предупреждения
Исмайли 50’, Паризи 73’  - 
Судьи
Мареска (Италия)

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Душан Влахович
Мойзе Кин
Футбол
ФК Эмполи
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Салернитана» и «Болонья» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:05
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Роберто Сориано

Болонья

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Милан

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