"Эмполи" вырвал ничью у "Пармы"

"Эмполи" и "Парма" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Италии (3:3). "Синие" набрали 22 очка и поднялись на 16-е место в турнирной таблице. Желто-синие с 30 баллами располагаются на 12-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Эмполи" - "Парма" - 3:3 (1:2)

Голы: Жервинью, 13 (0:1). Делль`Орко, 18 (1:1). Ригони, 45+1 (1:2). Капуто, 59 - с пенальти (2:2). Бруну Алвеш, 82 (2:3). Сильвестре, 90+1 (3:3).

"Эмполи": Дронговски, Паскуаль (Оберлен, 87), Сильвестре, Делль`Орко, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Траоре, 64), Беннасер, Крунич, Фариас (Ла Гумина, 84), Капуто.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Барилла (Гаццола, 90), Куцка, Жервинью, Силигарди (Бьябьяни, 71), Инглезе.

Предупреждения: Дронговски, 13. Куцка, 62. Жервинью, 79. Якопони, 90+7.

Судья: Ди Белло.

02 марта. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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