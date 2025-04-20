«Эмполи» и «Венеция» сыграли вничью

«Эмполи» дома сыграл вничью с «Венецией» в матче 33-го тура серии А — 2:2.

«Эмполи» набрал 25 очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата. «Венеция» с 25 очками — на 18-й строчке.