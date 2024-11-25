«Эмполи» и «Удинезе» сыграли вничью в серии А

«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Эмполи» в матче 13-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл форвард хозяев Пьетро Пеллегри. На 76-й минуте гости отыгрались благодаря голу Кинана Дэвиса.

«Удинезе» (17 очков) продлил серию без побед до 4 матчей и занимает девятое место в серии А. «Эмполи» (16) идет десятым в турнирной таблице.