Гол Адамса с передачи Влашича принес «Торино» победу над «Эмполи»

«Торино» переиграл «Эмполи» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи.

Единственный гол забил английский нападающий Че Адамс с передачи экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича на 70-й минуте.

«Торино» набрал 19 очков и подняля на 11-е место в турнирной таблице, обойдя «Рому». «Эмполи» остался на 10-й строчке.