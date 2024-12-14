Гол Адамса с передачи Влашича принес «Торино» победу над «Эмполи»
«Торино» переиграл «Эмполи» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи.
Единственный гол забил английский нападающий Че Адамс с передачи экс-полузащитника ЦСКА Николы Влашича на 70-й минуте.
«Торино» набрал 19 очков и подняля на 11-е место в турнирной таблице, обойдя «Рому». «Эмполи» остался на 10-й строчке.
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38-17
|34
|
2
|Наполи
|15
|10
|2
|3
|21-10
|32
|
3
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28-10
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30-17
|31
|
6
|Ювентус
|15
|6
|9
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|24-10
|27
|
7
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|14
|6
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|4
|24-16
|22
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20-18
|22
|
9
|Удинезе
|15
|6
|2
|7
|18-22
|20
|
10
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|
13
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
14
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-25
|14
|
16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8-26
|13
|
17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
18
|Верона
|15
|4
|0
|11
|18-37
|12
|
19
|Монца
|15
|1
|7
|7
|13-19
|10
|
20
|Венеция
|15
|2
|3
|10
|13-27
|9
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38 тур
|13.12
|22:45
|
Эмполи – Торино
|0 : 1
|14.12
|17:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|14.12
|20:00
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|14.12
|22:45
|
Ювентус – Венеция
|- : -
|15.12
|14:30
|
Лечче – Монца
|- : -
|15.12
|17:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|15.12
|17:00
|
Парма – Верона
|- : -
|15.12
|20:00
|
Комо – Рома
|- : -
|15.12
|22:45
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|14
|1
|4
|
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Джон Лукуми
Болонья
|11
|1
|3
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