"Эмполи" – "Торино": видеотрансляция матча в 16.00

В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 19 мая, "Эмполи" принимает "Торино".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Эмполи" – "Торино" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

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Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей