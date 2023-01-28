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Сегодня, 16:15

«Эмполи» — «Торино»: Алексей Миранчук попал в число запасных

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» в рамках 20-го тура чемпионата Италии на выезде сыграет против «Эмполи». Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку, но начнет игру в запасе.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел в серии А 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

Матч 20-го тура серии А «Эмполи» — «Торино» пройдет 28 января, начало — 17.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Алексей Миранчук
ФК Торино
ФК Эмполи
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А, 20-й тур: «Рома» приедет в гости к «Наполи», «Милан» — «Сассуоло»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
9
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
10
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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