«Торино» сыграл вничью с «Эмполи», Миранчук сделал голевую передачу
Голевая передача Миранчука помогла «Торино» уйти от поражения в матче с «Эмполи»
«Торино» сыграл вничью с «Эмполи» со счетом 2:2 в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Причем туринский клуб отыгрался со счета 0:2 в последние 10 минут матча. В одном из голов поучаствовал российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, который вышел на замену по ходу второго тайма и сделал голевую передачу.
Для россиянина эта голевая передача стала второй в нынешнем сезоне итальянской серии А.
«Торино» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эмполи» остался на 10-й строчке (26 очков).
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|
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|
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|
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|
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|Монца
|19
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|9
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|22
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
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|21
|
15
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
16
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
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|
18
|Верона
|19
|3
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|12
|
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|Сампдория
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|27.01
|20:30
|
Болонья – Специя
|2 : 0
|27.01
|22:45
|
Лечче – Салернитана
|1 : 2
|28.01
|17:00
|
Эмполи – Торино
|2 : 2
|28.01
|20:00
|
Кремонезе – Интер
|- : -
|28.01
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
|29.01
|14:30
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|29.01
|20:00
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|29.01
|22:45
|
Наполи – Рома
|- : -
|30.01
|22:45
|
Удинезе – Верона
|- : -
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|
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Мбала Нзола
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|
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|
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Себастьяно Луперто
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