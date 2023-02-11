«Специя» на 90+4-й минуте упустила победу над «Эмполи»

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«Специя» сыграла вничью с «Эмполи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе гостей дублем отметился нападающий Даниэле Верде.

За «Эмполи» забил форвард Николо Камбьяги и на 90+4-й минуте счет сравнял хавбек Эмануэль Виньято.

«Специя» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков за 22 матча.

«Эмполи» занимает 10-е место с 27 очками за 22 игры.