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Сегодня, 18:58

«Специя» на 90+4-й минуте упустила победу над «Эмполи»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Специя» сыграла вничью с «Эмполи» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе гостей дублем отметился нападающий Даниэле Верде.

За «Эмполи» забил форвард Николо Камбьяги и на 90+4-й минуте счет сравнял хавбек Эмануэль Виньято.

«Специя» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 19 очков за 22 матча.

«Эмполи» занимает 10-е место с 27 очками за 22 игры.

Италия. Серия А. 22-й тур
11 февр, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:2
Специя
Футбол
ФК Специя
ФК Эмполи
серия А
0
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