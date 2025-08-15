«Эмполи» прошел «Реджану» в Кубке Италии

«Эмполи» дома победил «Реджану» в матче 1/32 финала Кубка Италии (1:1, пенальти 3:0).

По голу в основное время забили хавбек гостей Рареш Илиэ и нападающий хозяев Седрик Гондо.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Эмполи», футболисты «Реджаны» не реализовали ни одной попытки.