«Эмполи» на 86-й минуте вырвал победу над «Пармой»

«Эмполи» дома обыграл «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У хозяев гол на 11-й минуте забил Якопо Фаццини. На 73-й минуте форвард гостей Милан Джурич сравнял счет, а на 86-й Тино Анджорин снова вывел синих вперед.

«Парма» на 31-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Лаутаро Валенти, который получил вторую желтую карточку.

Желто-синие с 32 очками занимают 16-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» (28) вышел на 17-ю позицию.