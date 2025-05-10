«Эмполи» на 86-й минуте вырвал победу над «Пармой»
«Эмполи» дома обыграл «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У хозяев гол на 11-й минуте забил Якопо Фаццини. На 73-й минуте форвард гостей Милан Джурич сравнял счет, а на 86-й Тино Анджорин снова вывел синих вперед.
«Парма» на 31-й минуте осталась в меньшинстве после удаления Лаутаро Валенти, который получил вторую желтую карточку.
Желто-синие с 32 очками занимают 16-е место в турнирной таблице серии А. «Эмполи» (28) вышел на 17-ю позицию.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
