"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч забил форвард хозяев Диегу Фариас.

"Эмполи", набрав 32 очка, остался на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, "фиалки" располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе 40 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

"Эмполи" – "Фиорентина" – 1:0 (0:0)

Гол: Фариас, 54.

"Эмполи": Дронговски, Сильвестре, Паяч, Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Салих Учан, 90), Траоре, Фариас (Акуа, 74), Капуто.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела (Жерсон, 87), Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс (Кьеза, 60), Муриэль (Влахович, 67), Симеоне.

Предупреждения: Фернандес, 23. Паяч, 24. Беннасер, 65. Ди Лоренцо, 79.

Удаление: Верету, 90+6.

Судья: Иррати (Италия).

5 мая. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".